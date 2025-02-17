Anlaşmazlık sona erdi: YouTube ile Paramount el sıkıştı

Google’ın ücretli TV hizmeti YouTube TV ile medya devi Paramount arasındaki anlaşmazlık sona erdi. Şirketler, aboneleri etkileyecek herhangi bir kesintiyi önlemek için anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Cumartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, YouTube TV, CBS, CBS Sports, Nickelodeon ve diğer Paramount kanallarını yayınlamaya devam edecek. Ayrıca, Paramount+ platformu YouTube Primetime Channels üzerinden erişilebilir olmaya devam ederken, Showtime ve BET+ gibi ek hizmetler de platformda sunulacak. Google ayrıca, belirli YouTube TV aboneleri için Paramount+’ı erişime açma hakkını elde etti.

Google, daha önce yaptığı açıklamada, abonelerine ek maliyet yansıtmadan bir anlaşmaya varmak için mücadele ettiğini belirtmişti. Özellikle ücretli TV hizmet sağlayıcıları, temel paketlerde daha esnek kanal seçenekleri sunmak için medya şirketleriyle pazarlık yapıyor.

Paramount’un eş CEO’ları George Cheeks, Chris McCarthy ve Brian Robbins, şirket çalışanlarına gönderdikleri bir iç yazışmada Google’ı "piyasa şartlarına uygun makul bir anlaşmaya yanaşmamak" ve "abonelerin eğlence deneyimini riske atmakla" suçladı. Üçlü, “Gerçek şu ki, Paramount olmadan başarılı bir video platformu oluşturamazsınız. TV izleyiciliğinde en güçlü medya ailelerinden biriyiz” ifadelerini kullandı.

YouTube TV’nin daha önce Disney gibi büyük medya şirketleriyle de benzer sözleşme anlaşmazlıkları yaşadığı biliniyor. Bu son uzlaşmayla birlikte YouTube TV, abonelerine geniş bir kanal yelpazesi sunmaya devam edecek.