2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Anlatmaya gerek yok' adam bu kez karlı dağları anlattı

'Anlatmaya gerek yok' adam bu kez karlı dağları anlattı

'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' repliğiyle ünlenen 55 yaşındaki İsa Sezeroğlu, bu sefer dağdaki karı anlattı. İşte o anlar...

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:54
Takip Et

'Anlatmaya gerek yok' adamdan yeni video

'Anlatmaya gerek yok' adam bu kez karlı dağları anlattı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Elazığ'da şelale videosu çekerken 'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' repliği ile bir anda fenomen olan İsa Sezeroğlu, bu kez de karlı dağı anlattı. O anlar yine izleyenleri gülümsetti.

'ANLATMAYA GEREK YOK' REPLİĞİYLE FENOMEN OLDU

Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 55 yaşındaki İsa Sezeroğlu'nun yıllar önce çektiği Deregozer şelalesini anlattığı video, yeğeni tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve Sezeroğlu burada kullandığı 'Anlatmaya gerek yok' repliği ile fenomen olmuştu.

BU SEFER KARLI DAĞI ANLATTI

Kendine has anlatımı, şivesi ve repliği ile video, paylaşım rekoru kırmıştı. İlk videosu çok beğenilince seri halinde yeni videolar yayınlayan Sezeroğlu, bu sefer de yaylada dağda kalan karı anlattı. O anlar yine binlerce paylaşım alarak yüzleri gülümsetti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
3
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Seyyar sandıkta oy kullanacaklar için bugün son gün 
﻿Seyyar sandıkta oy kullanacaklar için bugün son gün 
﻿Seyyar sandıkta oy kullanacaklar için bugün son gün 
﻿Artvin’de heyelan: Son anda kurtuldu
﻿Artvin’de heyelan: Son anda kurtuldu
﻿Artvin’de heyelan: Son anda kurtuldu
﻿İETT otobüsünün çarptığı yaya hastaneye götürülürken 2. kaza
﻿İETT otobüsünün çarptığı yaya hastaneye götürülürken 2. kaza
﻿İETT otobüsünün çarptığı yaya hastaneye götürülürken 2. kaza
﻿Akdeniz'de deprem!
﻿Akdeniz'de deprem!
﻿Akdeniz'de deprem!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.