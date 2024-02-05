Anne babaların yaptığı en büyük hatalar

ANNE BABALARIN YANLIŞLARI ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR

Ebeveynler çocuğa karşı tutum, davranış ve tavırlarıyla eğitim veriyorlar. Peki anne-babalar çocuklarına nasıl davranırsa iyilik etmiş oluyorlar? İşte detaylar…

Çocuk gelişiminde ebeveynlere büyük sorumluluk düşüyor. Çocuğunuzun doğumundan itibaren ilk 5 yılda kişiliğinin temelleri oluşuyor. Bu durumda görev tabii ki anne ve babalara ait.

SAYGILI OLMAMAK

Anne babalar çocuklarından saygılı olmalarını beklerler. Ancak, çocuklarına da aynı şekilde davranması gerektiklerini göz ardı ederler. Çocuğunuza bağırmak, öfkelenmek, sık sık ses tonunuzu artırmak yapılan en büyük yanlışlardandır. Çocuklarınızdan saygı istiyorsanız, siz de onlara saygılı olmayı öğrenmelisiniz. Gereksiz açıklama yapmak Çocuğunuza yaptığı davranışın neden uygun olmadığını söyleyin. Ancak çok fazla açıklama yapmak, aklının karışmasına sebep olabilir. Mümkün olduğunca basit ve temel ifadeler kullanın.

ÖZGÜVENİNİ YOK ETMEK

Çocuğunuza sert eleştirilerde bulunursanız, özgüveninin zarar görmesine neden olursunuz. Kişiliğini eleştirmekten uzak durun ve davranışlarına yoğunlaşın. Ebeveynlerin çocuklarına karşı olumlu olması, onları takdir etmesi çocuğun gelişimine fayda sağlar.

UYGUN DİSİPLİN TEKNİĞİNİ KULLANMAMAK

Çocukların da yetişkinler gibi, kendi kişilikleri, mizaç ve tuhaflıkları olduğunu unutmayın. Bu yüzden uzmanlar tarafından sunulan farklı disiplin tekniklerini öğrenip, uygulamaya ve çocuğunuza en uygun olanı seçmeye çalışmalısınız.

ARKADAŞ GİBİ DAVRANMAK

Çocuklar her zaman ailelerinin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. O yüzden gelişme çağındaki çocuklara arkadaş gibi davranan bir ebeveynden çok, yol gösteren, gerektiğinde sınırları çizen anne babaya ihtiyacı vardır. Çocuğunuza arkadaş gibi değil, yol gösterici birer anne-baba olarak davranın.

TUTARSIZ OLMAK

Çocuğunuza her zaman tutarlı davranışlar gösterin. Bir gün sinirlendiğiniz bir konuya ertesi gün tepki vermezseniz, tutarsız mesajını vermiş olursunuz. Çocuğunuza net ve açık talimatlar verin ve gerçekçi beklentilerde bulunun.