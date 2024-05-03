Anne-babası ve 2 kız kardeşini bıçakla rehin aldı; 1 saatte ikna edildi

Bursa'da Güneştepe Mahallesi’nde yaşadığı 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine gelen Uğurcan K. ile ailesi arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda Uğurcan K., mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile babası ve 2 kız kardeşini evin bir odasına kilitleyerek rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aile bireylerinin odanın penceresinden tahliye etti.

O sırada dairenin penceresine çıkan 28 yaşındaki Uğurcan K., elindeki cam şişeyi babasına fırlattı.

Yaklaşık 1 saat sonunda polis ekiplerince ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan Uğurcan K., polis merkezine götürüldü.