Anne-babası ve 2 kız kardeşini bıçakla rehin aldı; 1 saatte ikna edildi

Bursa'da Güneştepe Mahallesi’nde yaşadığı 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evine gelen Uğurcan K. ile ailesi arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışma sonucunda Uğurcan K., mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile babası ve 2 kız kardeşini evin bir odasına kilitleyerek rehin aldı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aile bireylerinin odanın penceresinden tahliye etti.
O sırada dairenin penceresine çıkan 28 yaşındaki Uğurcan K., elindeki cam şişeyi babasına fırlattı.
Yaklaşık 1 saat sonunda polis ekiplerince ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.
Gözaltına alınan Uğurcan K., polis merkezine götürüldü.