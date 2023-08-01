Anne domuz 7 metrelik kuyudan kurtarıldı

Bursa İznik’te 7 metrelik çukura düşen anne domuz 5 saatlik operasyonla kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Anne domuz 7 metrelik kuyudan kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kuyuda domuzun mahsur kaldığı ihbarı alınca harekete geçti.

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İznik’e bağlı Mustafalı köyü kırsalında 7 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan anne domuz için İznik İtfaiye ekipleri de seferber oldu. Veteriner Hekimleri Nihal Bilgici Yıldız ve Azizcan Sezer’in anne domuzu düştüğü kuyuda anestezi ile uyuttu.

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Güvenlik tedbirlerini alan İtfaiye ekiplerinin yardımıyla anne domuz düştüğü kuyudan traktörün de desteğiyle sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

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İlk muayenesi yapılan domuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yüzeysel yaralarının temizlenmesinin ardından doğaya salındı.

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Anne domuzun düşerek mahsur kaldığı kuyu, insan ve yaban hayvanları için tehlike oluşturması sebebiyle yetkililer tarafından kapatıldı.

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