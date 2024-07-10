Anne ile oğlu yanarak öldü

Karacadağ Mahallesi'nde Osman Yıldırım'a ait müstakil evde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, 80 yaşındaki Ayşe Yıldırım ile oğlu 45 yaşındaki Enes Yıldırım'ın cansız bedenlerini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedeni cenaze arabasıyla hastane morguna kaldırıldı.

Karacadağ Mahallesi sakinlerinden İdris Çoban, 06.30'da yangın çıktığını anlatarak, "2 kişi vardı vefat etti. İçeri girdim, müdahale edecektik, yapamadık. Yapacak bir şey yok geri çıktım, ev yandı. Çay koymuşlar, unutmuşlar. O yüzden yangın çıktı" dedi.