Anne kedinin kuyruğunu, 6 yavrusunun başlarını kestiler. Bursa'da insanlık dışı olay

Kaynak: İHA
Anne kedinin kuyruğunu, 6 yavrusunun başlarını kestiler. Bursa'da insanlık dışı olay
Bursa İnegöl'deki bir sitede yaşayan anne kedinin kuyruğunu kesen caniler, 6 yavrusunun da başlarını keserek öldürdü.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki sitede yer alan apartman girişine sığınan bir sokak kedisi, 6 adet yavru dünyaya getirdi.

Apartman sakinleri yavruları fark edince kullanılmayan bebek arabasından kediler için yuva yaptı.

Dün sabah saatlerinde ise apartmanda vahşet yaşandı.

Yurttaşlar, 6 yavrunun apartman girişi ve üst katlarda boyunları kesilerek öldürüldüğü, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Vahşeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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