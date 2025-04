Anne kızın ölüm anının görüntüleri ortaya çıktı! Yürek yakan saniyeler

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Üstün elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, olay yeri yakınlarında bir doğalgaz firması tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak elektrik akımı oluşturduğu değerlendirildi. Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.

Öte yandan anne kızı hayattan koparan olayın görüntüleri an be an bir güvenlik kamerasına yansıdı.