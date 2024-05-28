Anne sütü adeta sağlık kalkanı. Uzmanlar hangi hastalıkları önlediğini açıkladı

Düzenleme: Hatice Özen
Anne sütü adeta sağlık kalkanı. Uzmanlar hangi hastalıkları önlediğini açıkladı

Anne sütünün hangi hastalıkları önlediğini uzmanlar açıkladı. Anne sütü adeta, "sağlık kalkanı" dedirtti.

Anne sütü, bebekler için hayati öneme sahip bir besin kaynağıdır ve birçok hastalığa karşı doğal bir koruma sağlamasıyla biliniyor.

Uzmanlar, anne sütü alan bebeklerde diyabet, obezite, kanser, alerjik ve kronik enflamatuar hastalıklarının daha az görüldüğünü belirtti.

Anne Sütünün Koruyucu Etkisi

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku'ya göre; Anne sütü bebekleri enfeksiyonlara karşı korurken, annelerde de doğum sonrası kanamaların, osteoporozun, meme ve over kanserlerinin daha az görülmesine katkıda bulunuyor.

Ayrıca, anne sütü bebeklerin orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmasına yardımcı olur.

Uzman Önerileri ve Anne Sütünün Önemi

Sağlık Bakanlığı, anne sütünün bebekleri şeker hastalığı, obezite, bazı kanser türleri gibi hastalıklardan koruduğunu ve bu nedenle bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmesini öneriyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dila Tuğçe Kopan ise, emzirmenin 6 ay süresince devam etmesi halinde, bebeklerde akut ve kronik otit riskinin azaldığını ve alt solunum yolu hastalığı ile hastaneye yatış oranlarının düştüğünü ifade ediyor.

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