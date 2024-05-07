Anne sütü ölümcül hastalıklara böyle şifa oluyor. Uzmanlar açıkladı

Anne sütünün olağanüstü yararları herkes tarafından kabul ediliyor. Anne sütünün sağlık üzerindeki etkileri hakkında uzmanlar tarafından yeni bilgiler paylaşılıyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, emzirmenin hem anneler için faydalı olduğunu hem de çocuklarda ileride karşılaşılabilecek obezite gibi sağlık sorunlarının riskini düşürdüğünü belirtti.

Her yıl yaklaşık 1.5 milyon çocuğun akut beslenme eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Dr. Elkin, şu bilgileri verdi:

"Dünya çapında 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 20'si uygun beslenme müdahaleleri ile önlenebilir. Hamilelik ve bebeklik dönemindeki beslenme yetersizliği, küresel hastalık yükünün yüzde 10'dan fazlasını oluşturuyor. Anne sütü, bebek beslenmesinde benzersiz, ideal ve doğal bir gıdadır. Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimi için ihtiyaç duyulan tüm enerji ve besin öğelerini barındırır. Emzirme, beslenmenin yanı sıra, bebek ve anne için gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok avantaj sağlar. Anne sütü, bebeklerin duyu ve bilişsel gelişimini destekler, ani bebek ölümü sendromu riskini azaltır ve ileri yaşlarda tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve inme riskini düşürür."

Uzm. Dr. Ayten Mutlu ise şu açıklamalarda bulundu:

"Anne sütü, ilk altı ay boyunca bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini kapsamlı bir şekilde sağlar. Altıncı aydan sonra uygun tamamlayıcı gıdalarla birlikte emzirmeye en az iki yaşına kadar devam edilmesi önemlidir. Anne sütü, bebek için mucizevi bir iksirdir ve sayısız fayda sunar. Anne sütü, enfeksiyonlara karşı koruma sağlamanın yanı sıra, çocukluk çağı kanserleri (lenfoma, lösemi gibi), tip 1 ve 2 diyabet, Çölyak hastalığı, astım ve alerji, Crohn hastalığı gibi bağırsak hastalıklarına karşı da koruma sağlar. Anne sütü alan çocukların zeka gelişimi ve eğitim başarısı daha yüksektir. Bilimsel çalışmalar, anne sütü ile beslenen bebeklerin daha az üst solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı, ishal, menenjit ve sepsis riski taşıdığını göstermektedir.

Emzirmenin anneler için de faydaları mevcuttur. Yeni doğum yapmış annelerde rahmin daha hızlı eski haline dönmesini sağlar, kanama miktarını azaltır ve anemi riskini düşürür. Ayrıca, emziren annelerde meme kanseri, over kanseri ve tip 2 diyabet daha nadir görülür. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar, annenin lohusalık depresyonundan korunmasına yardımcı olur."

Anne Sütünün Mucizevi Yararları...

Emzirmenin, bebekler için doğal, kolay ve sağlıklı bir beslenme yöntemi olduğu toplum tarafından anlaşılmalıdır.

Bu nedenle, alışveriş merkezleri, restoranlar ve iş yerleri gibi sosyal alanlarda emziren anneler için uygun ortamlar sağlanmalıdır.

Doğum sonrası dönemde emziren annelerin iyi beslenmeleri, yorgunluk ve stresten uzak durmaları gerekmektedir.

Düzenli bir yaşam sürdürebilmeleri için aile ve arkadaş çevresinden destek alınmalıdır.

Emzirme tekniği veya emzirmeyle ilgili sorunlar yaşayan annelere, emzirme danışmanları ve sağlık profesyonelleri tarafından destek verilmelidir.

Gebeliğin başlangıcından itibaren tüm anne adayları, bebeklerini anne sütü ile besleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.