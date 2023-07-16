Anne sütünü dondurmak doğru mu

Dondurulmuş anne sütü nasıl tüketilmeli

KAYNAK: DHA
Anne sütünü dondurmak doğru mu

Editör: Ali Öncü

Yeni doğan bebeklerin beslenmesinde ilk 6 ay anne sütü çok önemli. Anne sütü bebekte bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlıyor. Böylelikle ileri yaşta oluşabilecek hastalıklarında önüne geçiliyor.
Anne sütünün içerdiklerine eşdeğer hiçbir gıda maddesi mevcut değil. Çok zengin bir besin maddesi. İçeriğinde vitaminler, mineraller, sindirim enzimleri bulunuyor.

Bebekler ilk 6 ayda çok hassas olur. Anne sütüne kesin olarak ihtiyaçları vardır. Anne sütünün besin değerlerini kaybetmemesi ve bozulmadan tüketilmesi ise çok önemli. Peki, dondurulmuş anne sütü nasıl saklanmalı ve ne kadar sürede tüketilmeli?

Anne sütü bazı durumlarda hemen tüketilemeyebilir. Bu yüzden daha sonra tüketilmek için dondurularak saklanıyor. Anne sütü saklamak için kullanılan kap, bu amaçla üretilmiş ya da sterilize edilmiş olmalı.

Anne sütü oda sıcaklığında (24 ila 26 santigrat derece arasında) 3-4 saat saklanabiliyor. Buzdolabında saklanan anne sütü ise en fazla 2-4 gün saklanabiliyor.

Anne sütünün daha uzun süre saklanması gerekiyorsa dondurulmalı. -16 santigrat derece derin dondurucu ortamında dondurulan anne sütü 3 ila 6 ay arasında bozulmuyor. Daha sonra kullanımı için anne sütü saklarken dikkatli olunması gerekiyor.

Cam kavanoz da sterilize açısından kolaylık sağlandığından tercih edilebilir. Ancak anne sütü saklamak için üretilen özel saklama poşetlerini ya da şişeleri kullanmak daha doğru olacaktır. Tekrar temizlenip kullanılması açısından önemli…

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