Anne ve çocuğunu beton mikseri ezdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolda yürüyen anne ve küçük çocuğu, beton mikserinin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.

KAYNAK: İHA
Anne ve çocuğunu beton mikseri ezdi

İHA'nın haberine göre, kaza, dün gündüz saatlerinde Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki bir beton mikseri, yolda yürüyen anne N.G. ve küçük çocuğu A.G.'ye arkadan çarparak altına aldı.

Anne ve çocuğun üstünden geçen beton mikserinin sürücüsü durumu sonradan fark edip dururken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.G. ve küçük çocuk A.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken küçük çocuğun ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü M.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw049403-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor Gündem
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi Magazin
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı Ekonomi
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı
Uzmanından korkutan beyin felci açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan beyin felci açıklaması
MHP'den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi Siyaset
MHP'den Sinan Ateş davasının savcısına Yargıtay üyeliği teklifi. MHP’lileri bırakması istendi
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı Gündem
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı