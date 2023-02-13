Kardeşi ve annesi depremde vefat etti. Babasına 8 gün sonra kavuşabildi

Hatay’da enkaz altından kurtarılan Ahmet Ayan, 8 gün sonra 4 yaşındaki kızı Gade’ye kavuştu. Baba kız birbirlerine sarılıp dakikalarca ağladı. Ayan’ın eşi ve 7 yaşındaki çocuklarının da enkaz altında vefat ettiği öğrenildi.

ANNESİNİ VE KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da, Ayan ailesinin oturduğu, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak’taki ev de yıkıldı. Enkaz altında kalan aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları ise hayatını kaybetti.

8 GÜNÜN ARDINDAN BABASINA KAVUŞTU

Baba Ayan, tedavisi için Adana’daki hastaneye sevk edildi. Gade de İskenderun’dan Adana’ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığı’nda buluştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü. (DHA)