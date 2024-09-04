Anne ve kız kuaförde darp edildi: Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

Olayın tüm dehşeti, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli şahıs, eşi R.K. ile birlikte 7 Ağustos'ta bir kuaföre giderek, iş yeri sahipleri olan G.E. ve kızı Ş.E.'yi tehdit etti. Bir gün sonra tek başına kuaföre dönen M.A., bu kez daha şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. Anne ve kızı saçlarından tutup dışarı sürükledi, elindeki fırçayla vurdu ve tişörtlerini yırtarak olay yerinden kaçtı.

Olay sırasında yaşananlar, iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, M.A.'nın şiddetinin boyutları bir kez daha ortaya çıktı. Mağdurlar, yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışırken, saldırganın yakalanması için gerekli işlemler başlatıldı.

Polis ekipleri, saldırgan M.A. ve eşi R.K.'yı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için tüm imkanlar seferber edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.