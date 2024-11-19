Anne ve kızın yaşamını yitirdiği kazaya karışan taksi sürücüsü tutuklandı

Kaynak: İHA
Anne ve kızın yaşamını yitirdiği kazaya karışan taksi sürücüsü tutuklandı

Bilecik'te geçtiğimiz gün anne ve kızın yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan taksi sürücüsü tutuklandı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün anne ve kızın hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan taksi sürücüsü tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz gün Bilecik-Bozüyük-Bursa kara yolu Muratdere kavşağında meydana gelmişti. Karayolunda seyir halindeki Kemal Kuruoğlu idaresindeki 11 T 5086 plakalı ticari taksi, kavşakta "U" dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 16 ANN 509 plakalı otomobil sürücüsü Raşit Efe ve içinde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa'da Yönder okullarında kimya öğretmenliği yapan Yeliz Efe ve kızı Ela Efe'nin cenazesi memleketleri olan Eskişehir'de dün toprağa verildi.

Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan 11 T 5086 plakalı ticari taksi sürücü Kemal Kuruoğlu tutuklu yargılanmak üzere Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, soluğu yapay zeka eğitiminde alıyor
Kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, soluğu yapay zeka eğitiminde alıyor
Konyalı emekli esnaftan iyilik dersi: 7 yıldır soğuk havalarda çorba sıcakta ücretsiz limonata dağıtıyor
Emekli esnaftan iyilik dersi! Dünya dönüyorsa hala güzel insanların hatırına dönüyor
Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor
Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor
Kayseri'de turşu bidonundan uyuşturucu çıktı
Kayseri'de turşu bidonundan uyuşturucu çıktı
Kayıp sağlıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp sağlıkçının cansız bedenine ulaşıldı