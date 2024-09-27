Anne ve oğlunun yaşadığı konteyner ev yandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, anne ve oğlunun yaşadığı konteyner ev, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, ilçeye bağlı Yarenbelen Mahallesi Suyolu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, anne E.K. ve oğlunun yaşadığı konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

Yangının fark edilmesi üzerine çevredeki komşular hemen itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sırasında annenin işte olduğu, oğlunun ise dışarıda bulunduğu öğrenildi. Bu sayede, yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Yangının ardından konteyner ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, aile büyük bir şok yaşadı. Komşular, yangının ardından aileye destek olmak için seferber oldu. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutu, yapılacak detaylı incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Bu üzücü olay, yangın güvenliği ve önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları yangınlara karşı daha dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Yangınların önlenmesi için alınacak basit tedbirlerin, büyük felaketlerin önüne geçebileceği vurgulandı.