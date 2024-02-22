Anne ve oğul aynı gün hayatını kaybetti. Kaderin böylesi...

Kumluca beldesine bağlı Konak köyü Derecamisi Mahallesi'nde ikamet eden ve bir süredir Ankara'da çocuklarının yanında misafir olarak kalan Hanife Özsoy (95), sabaha karşı hayatını kaybetti.

Anne Özsoy'un vefat haberi, köyde yaşayan oğlu Cevat Özsoy'a (65) iletildi.

3 SAAT SONRA FENALAŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

Cevat Özsoy, annesinin ölümünden 3 saat sonra defin hazırlıklarını yaptığı esnada fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Cevat Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hanife Özsoy'un cenazesinin Ankara'dan yakınları tarafından Konak köyü Derecamisi Mahallesi'ne getirilmesinden sonra anne ve oğlu için burada cenaze töreni yapıldı.

Evin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilirken, ailenin yakınları taziye dileklerini kabul etti.

Anne ile oğlunun cenazeleri, Konak Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazlarından sonra aile mezarlığında yan yana gömüldü.