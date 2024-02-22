Anne ve oğul aynı gün hayatını kaybetti. Kaderin böylesi...

Kaynak: AA
Anne ve oğul aynı gün hayatını kaybetti. Kaderin böylesi...
Bartın'ın Ulus ilçesinde anne ve oğlu aynı hayatını kaybetti. 95 yaşındaki anne ile 65 yaşındaki oğlu yan yana gömüldü.

Kumluca beldesine bağlı Konak köyü Derecamisi Mahallesi'nde ikamet eden ve bir süredir Ankara'da çocuklarının yanında misafir olarak kalan Hanife Özsoy (95), sabaha karşı hayatını kaybetti.

Anne Özsoy'un vefat haberi, köyde yaşayan oğlu Cevat Özsoy'a (65) iletildi.

rfd.jpg

3 SAAT SONRA FENALAŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

Cevat Özsoy, annesinin ölümünden 3 saat sonra defin hazırlıklarını yaptığı esnada fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Cevat Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hanife Özsoy'un cenazesinin Ankara'dan yakınları tarafından Konak köyü Derecamisi Mahallesi'ne getirilmesinden sonra anne ve oğlu için burada cenaze töreni yapıldı.

Evin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilirken, ailenin yakınları taziye dileklerini kabul etti.

Anne ile oğlunun cenazeleri, Konak Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazlarından sonra aile mezarlığında yan yana gömüldü.

Son Haberler
IMF'den merkez bankalarına kritik uyarı Ekonomi
IMF'den merkez bankalarına kritik uyarı
Barış Terkoğlu hakkında siyasi yasak istendi Gündem
Barış Terkoğlu hakkında siyasi yasak istendi
Ne günlere kaldık! Gündüz vakti, küçük kızın elinden ekmek parasını çalan arsız hırsız Video
Ne günlere kaldık! Gündüz vakti, küçük kızın elinden ekmek parasını çalan arsız hırsız
Bartın’da yolcu otobüsü alev alev yandı Gündem
Bartın’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Burdur’da doğalgaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti Gündem
Burdur’da doğalgaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Galatasaray taraftarından Sparta Prag'a şok. Bir anda başladı Çekler şaştı kaldı Spor
Galatasaray taraftarından Sparta Prag'a şok. Bir anda başladı Çekler şaştı kaldı
Azmi Karamahmutoğlu canlı yayında acı gerçeği açıkladı. ‘Esenyurt Türk’tür Türk kalacak’. Artık bu slogan yurt içindeki yerler için atılıyor Gündem
Azmi Karamahmutoğlu canlı yayında acı gerçeği açıkladı. ‘Esenyurt Türk’tür Türk kalacak’. Artık bu slogan yurt içindeki yerler için atılıyor