Anne ve yavru vaşak görüntülendi. Kırmızı listede yer alıyor

Tunceli’de, kırmızı listede yer alan anne ve yavru vaşak görüntülendi. Vaşakları görüntüleyen vatandaş, koruma altında bulunan hayvanlara ekmek verdi.

KAYNAK: İHA
Anne ve yavru vaşak görüntülendi. Kırmızı listede yer alıyor

Tunceli’de, nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan anne ve yavru vaşak, kent merkezine yakın bir noktada Kenan Metin isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Metin’e uzun uzun poz veren vaşaklar daha sonra ormanlık alana giderek gözden kaybolurken o anlar kayıt altına alındı.

Vaşaklara görüntüleyen Kenan Metin, ''Traktörle seyir halindeyken vaşaklara denk geldim. Çok sevimli iki canlıydı. Aç olduklarını düşünerek yanımda bulunan ekmeklerden verdim. Onlara zarar vermeyeceğimi anladıkları için korkmadan bana adeta poz verdiler. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. Hayvanları rahatsız etmemek için yoluma devam ettim. Onlar da bir süre sonra ormanlık alana doğru gittiler'' dedi.

Vaşakların o bölgede sık görüldüğünü kaydeden Metin, ''Maalesef bu bölgede katı atık bertaraf tesisi yapılması düşünülüyor. Tesisin yapılması halinde bölgede yaşayan bu canlılar da yaşam alanlarını kaybedecek. Burada vaşaklar dışında da çok sayıda yaban hayvanı yaşıyor. Bütün bunları düşünerek projenin yapılacağı alanın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor'' diye konuştu.

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