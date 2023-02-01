﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, Davraz Mahallesi 3941 Sokak’ta, bir binanın 3'üncü katında oturan Şerife İlhan ile torunu Ecrin Ünlü'den haber alamayan yakınları, dün gece eve geldi. Kapıyı kırarak içeri girenler anneanne ve torununu hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şerife İlhan ile Ecrin Ünlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede sobadan zehirlendikleri belirlenen Şerife İlhan ile torunun cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

İşlemleri tamamlanan Şerife İlhan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak olayın meydana geldiği evin önüne helallik için getirildi. Helallik alınmasına Ecrin Ünlü'nün annesi Yasemin ve babası Ahmet Ünlü de katıldı.

Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Afşar köyüne gönderildi. Ecrin Ünlü'nün cenazesinin ise yarın sabah toprağa verilmek üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Ailesiyle birlikte Aydın Kuşadası'nda yaşayan Ecrin Ünlü’nün, sömestir tatili dolayısıyla anneannesinin yanına geldiği öğrenildi.