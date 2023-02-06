Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı: Anneannem ve teyzem binada mahsur kaldı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren ve birçok ilde hissedilen depremde çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeni dizisi Ego dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Antakya'da yaşayan teyze ve anneannesinin depremde mahsur kaldığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

"ANNEANNEM VE TEYZEM BİNADA MAHSUR KALDI"

Twitter hesabından ailesinin deprem sonrası binada mahsur kaldıklarını söyleyen Melisa Aslı Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?" diyerek adres bilgilerini paylaştı.