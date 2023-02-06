6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı: Anneannem ve teyzem binada mahsur kaldı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı: Anneannem ve teyzem binada mahsur kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde annesi ve anneannesi enkaz altında kalan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Anneannesini yürüyemediğini ve binada mahsur kaldığını söyleyen oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:05
Takip Et

Anneannem ve teyzem binada mahsur kaldı. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı: Anneannem ve teyzem binada mahsur kaldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren ve birçok ilde hissedilen depremde çok sayıda bina yıkılırken enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeni dizisi Ego dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Antakya'da yaşayan teyze ve anneannesinin depremde mahsur kaldığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

"ANNEANNEM VE TEYZEM BİNADA MAHSUR KALDI"

Twitter hesabından ailesinin deprem sonrası binada mahsur kaldıklarını söyleyen Melisa Aslı Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
1
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
2
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
3
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
4
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
5
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
6
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
7
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Depremden etkilenen illerin hava durumu 
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Adıyaman’da son durum
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Kızılay ekipleri deprem bölgesine hareket etti
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
﻿Depremzedelerin ihtiyaç listesi yayımlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.