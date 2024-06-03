Annelere 11 bin lira destek verilecek. Şartları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Annelere 11 bin lira destek verilecek. Şartları belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle birlikte çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 Euro (11.339 TL) destek verileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama kapsamında, proje çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 Euro (11 bin 339 lira) destek ödemesi yapılacak.

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NASIL BAŞVURULUR?

325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne yapılan başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Projeyle beraber hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan uzaklaşmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilmesine destek sağlanacak.

Annelere destek ödemesi başvuru şartları neler?

Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projede 0-36 ay aralığında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları sebebiyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, burada desteklenerek mevcut istihdamda kalmaları ya da istihdama katılmaları hedefleniyor.

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