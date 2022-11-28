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Anneliğe nasıl hazır olunmalı?

Pek çok anne adayı doktoruna hamile kaldıktan sonra gitmeyi tercih ediyor. Peki, bu doğru mu? İşte doğru bilinen yanlışlar…

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:14
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Anneliğe nasıl hazır olunmalı?

Anneliğe nasıl hazır olunmalı?
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Pek çok anne adayı ilk hekim ziyaretini hamile kaldıktan sonra gerçekleştiriyor ancak uzmanlara göre, anne adayının kendisini gebeliğe hazırlaması için bebek kararı aldıktan sonra hekimine danışmasında fayda var.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alp Nuhoğlu “Gebe kalındıktan sonra rutin kontrollerin devam edilmesi gerekiyor. Çünkü doğum öncesi bebeğin sağlıklı olup olmadığının bilinmesi çok büyük önem taşıyor. Böylece, down sendromlu bebeklerin doğmasını engellemek ve anomali bebeklerin belirlenmesi için doğum öncesi spirental tanı, diagnostik ultrasonla detaylı incelemelerle sağlıklı bebekler dünyaya getirme şansını arttırmak mümkün” diye uyarıda bulundu.

HANGİ HAFTALAR ÇOK ÖNEMLİ

Her hamilelikte herkese yapılan ana testler var, buna ek olarak 11 ve 14. hafta arasında NT testi olarak isimlendirilen bir kan testi bulunduğunu belirten Nuhoğlu, şu bilgileri hatırlattı:

“NT testi yapılmadan önce muhakkak bebeğin ölçümleri alınmalı. Bebek belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra hem anne karnındaki iki hormon, hem bebeğin büyüklüğü hem bebeğin ense kalınlığı hem de bebeğin burun kemiği ölçümü yapılıyor. Bunlarda herhangi bir şüphe olursa bu sefer damardaki doppler ölçümleri de işin içine girerek bir risk analizi çıkıyor. Eğer bu değerlerde bir sorun görülürse bunlara invasign girişim öneriyoruz. Bu haftalarda yapılacak CVS plasentadan bir örnek alınarak kromozomların incelenmesinin herkesin yapacağı bir iş değil. Tecrübeli ellerde yapılması gerekir. Anne karnından bebeğin olduğu keseye girilerek plasentadan bir doku örneği alınıp yapılan testle bebeğin durumu tespit edilebiliyor. Yine bu dönemde yapılan 3’lü test ve 4’lü test ise anne kanından alınan 4 veya 3 hormona bakılarak tekrar bir risk oranının hesaplanması yapılıyor. Ama bu artık geçerliliğini yitiren bir yöntem. Yani ilk testin değeri çok daha önemli”


ANATOMİK İNCELEME HANGİ HAFTA ÖNEMLİ

Bebek büyüdüğü zaman yani 5. ay dolaylarında, bebeğin ultrason ile detaylı bir anatomik incelemesinin yapılıyor. Bu ultrasonda bebekte, beyinden kalbe, akciğerden mideye, bağırsaktan böbreğe kadar herhangi bir fiziksel sorun olup olmadığı inceleniyor. Bunda da eğer herhangi bir şüphe oluşmazsa bu bebek normal kabul ediliyor ve son teste geçiliyor.

SON TEST HANGİ AYDA YAPILMALI

6. ayda yine anne kanından, gebelikte ortaya çıkan bir şeker hastalığı olup olmadığına dair yapılan son testte de her şey normal giderse artık yeni bir test yapmaya gerek kalmıyor. Zaten 37. haftaya ulaştıktan sonra normal doğum süreci başlıyor ve 41. haftaya kadar olan zamanda da doğumun gerçekleşmesi bekleniyor.

Son dönemde tıp dünyasının yakından ilgilendiği bir test olduğunu söyleyen Dr. Nuhoğlu, önümüzdeki süreçte hamileliğin 7-8. Haftasında yapılacak tek bir testle bebeğin tüm gelişiminin takip edilebileceğini söyledi. Nuhoğlu, “Anneden alınan kan örneği ile bebeğe ait hücrelerin tespit edilebildiği bu test sonucunda bebeğin DNA’sı çözülerek bebekte herhangi bir sorun olup olmadığı tespit edilebilecek. Böylece gebeliğin diğer süreçlerinde yapılacak testler de ilk aylardan tamamlanmış olacak. Bu test Amerika’da şu anda uygulanıyor. Yakında tüm Avrupa ve Türkiye’de de bu şekilde bir çalışma başlayacak”

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