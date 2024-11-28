'Annem öldü' ihbarı yaptı tutuklandı

Kaynak: İHA

Beyoğlu’nda bir kişi polisi arayarak ‘Annem evde hareketsiz yatıyor’ ihbarında bulundu. Yapılan incelemelerde şahsın 79 yaşındaki annesini darbederek öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kadın cinayeti 24 Kasım 2024 tarihinde Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki E.İ., polis ekiplerini arayarak annesinin evde hareketsiz bir şekilde yattığını ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde sırt üstü bir şekilde yerde hareketsiz halde yatan 79 yaşındaki anne M.S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerde oğlu E.İ., ellerinde şişkin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine oğul E.İ., akşam annesiyle kısa bir süre tartışma yaşadığını ve daha sonra uyuduğunu, sabah kalktığında ise annesinin hareketsiz bir şekilde yattığını ifade etti.

Şüphelinin annesiyle aralarında tartıştığı, bir süre sonra bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü E.İ. tarafından darbedilen kadının daha sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüpheli E.İ., daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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