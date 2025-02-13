Annesi alamadı, esnaf hediye etti! Çocuğun balığı kucakladığı anlar gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivas'ın Zara ilçesinde pazar alışverişi sırasında tezgahta büyük balık gören çocuk annesinden satın almasını istedi. Annesinin büyük balığı alamayacağını söylemesiyle ağlayan çocuğa dayanamayan esnaf, çocuğa balığı hediye etti. Çocuğun balığı kucaklayıp sevindiği o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Sivas'ta bir çocuğun balığı ağlayarak istediği anlar, sosyal medyada viral oldu. Çocuğun istediği balığın balıkçı tarafından hediye edilmesi takdir topladı.

balikk.jpgZara ilçesinde pazar alışverişi sırasında balık alan kadının çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi. Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Annesinin ve esnafın ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu. Çocuğun hediye edilen balığa sarılarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı.

balikkkkkkk.webpÇocuğun balık istediği tezgahın sahibi Hasan Yücel, "Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim" dedi.

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