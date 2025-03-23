Annesi ölen tayı inek emziriyor

Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy köyünde hayvancılık yapan Nevzat Kaptan (62), otomobil çarpması sonucu ölen atın başında bitkin halde bulunan tayı sahiplendi.

Kaptan, tayı köydeki ahırına getirdi. Kaptan, bir süre sonra ahırdaki "Simental" cinsi ineğinin, tayı emzirdiğini fark etti.

Tayın annesine bir aracın çarptığını söyleyen Nevzat Kaptan, "Tayı annesinin başında aç ve susuz beklerken gördüm. Alıp ahıra getirdim. Tayı ineklerimden sağdığım sütle besliyordum sonradan ineğin tayı sahiplenip, emzirdiğini gördüm. İneğimiz, tayı yavrusu gibi yanından hiç ayırmıyor" dedi.