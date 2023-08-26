Annesi tarafından araçta unutulan bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde annesi tarafından araçta unutulan 18 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Annesi tarafından araçta unutulan bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı sanılan araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, yaptığı açıklamada, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık 6 saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti.

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