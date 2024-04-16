Annesi 'uzak dur' dedi! Aleyna Kalaycıoğlu eleme konseyinde o ismi yazdı

Survivor All Star’da her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takımdan elenmek üzere aday seçildi.

Kırmızı takımın eleme konseyinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun yazdığı kişi yakın arkadaşı Yunus Emre oldu. Yunus Emre ile yarışmadaki yakın halleri dikkat çeken Aleyna, annesinin Yunus Emre’den uzak durması konusundaki uyarısını dikkate aldı.

Geçtiğimiz günlerde yarışmacılara aileleriyle iletişim kurma izni verilmesi sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ile iletişime geçmişti. Annesi Aleyna’yı "Yunus Emre'den uzak dur" diyerek uyarmıştı. Aleyna ise "Hepsi arkadaşım" diye yanıtlamıştı.