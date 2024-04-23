Annesine bağıran babasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde saat 23.00 sıralarında Abdullah Ç. İle eşi Çiğdem Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmaya şahit olan 16 yaşındaki Baran Ç.’nin, babasına karşılık vermesiyle baba ile oğul arasında bir anda kavga yaşanmaya başladı.

Oğul Baran Ç. mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri kavganın sokakta da devam ettiğini gördü.

Tabancayla havaya ateş eden Baran Ç., daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı baba sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kayıplara karışan oğlu yakalamak için çalışma başlattı.