Annesine bıçak çekti, sonra kendini odaya kilitledi

Ekiplerin alarma geçmesine neden olan genç, 1.5 saatlik çalışma sonrası odanın kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi 860. Sokak'taki bir binanın 7. katında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre akşam saatlerinde eve gelen A.D. sinir krizi geçirip ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ailesine bağırıp çağıran 19 yaşındaki genç, annesine bıçak çekip tehditler savurdu.

Arkadaşlarının da müdahale ettiği olayda bir türlü sakinleşmeyen A.D., odasına girerek kendini kilitledi. Odada kapı, pencere ve eşyaları kırıp dökmeye başlayan genç, odayı savaş alanına çevirdi. Genç bir türlü sakinleşmeyince ailesi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri gencin yaşadığı eve girip, kilitli odanın önünde konuşarak genci ikna etmek için uğraştı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen ve sürekli eşyaları kırıp polisin üzerine fırlatan gencin balkondan atlama ihtimali üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri bekletildi.

Bir türlü ikna olmayan ve hem balkondan hem de odadan polislerin üzerine eşyalar fırlatan genç, polis ekiplerinin odanın kapısını kırarak içeri girmesiyle yakalanıp etkisiz hale getirildi.