Annesine satırla saldıran zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G., annesi S.G.’ye satırla saldırdı. Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesik bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.G.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Öte yandan, suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.