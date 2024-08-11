Annesine sürpriz yapmak için yola çıktı, kazada öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Annesine sürpriz yapmak için yola çıktı, kazada öldü

Antalya’da annesine sürpriz yapmaya giderken trafik kazası geçiren zabıta memuru motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Antalya yolu Çağıllık mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan aynı zamanda motosikletçi olan Okan Asar (31), Korkuteli ilçesinde bulunan annesi Aliye Nuray Asar’a hafta sonu sürprizi yapmak için yola çıktı.

Okan Asar(31)'ın kullandığı motosiklet iddiaya göre Çığlık mevkiinde bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirirken, ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Asar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Asar'ın cesedinin otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

aw265200-02.jpg

aw265200-01.jpg

aw265200-03.jpg

Son Haberler
Galatasaray'a piyango vurdu. 9 milyon Euro geliyor Spor
Galatasaray'a piyango vurdu. 9 milyon Euro geliyor
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü Spor
Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü
Can Atalay için gözler Meclis'e çevrildi. AKP'nin tutumu değişiyor mu? Gündem
Can Atalay için gözler Meclis'e çevrildi. AKP'nin tutumu değişiyor mu?
Otomobil takla attı: 3 yaralı Gündem
Otomobil takla attı: 3 yaralı
Ülkeye kaçak giren 8-17 yaş arasındaki kızlar tarikat evlerinde yakalandı. CHP'li vekilden flaş iddia Gündem
Ülkeye kaçak giren 8-17 yaş arasındaki kızlar tarikat evlerinde yakalandı. CHP'li vekilden flaş iddia
Chiesa'nın menajerinin açıklaması Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi Spor
Chiesa'nın menajerinin açıklaması Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi
Bursa'da orman yangını Gündem
Bursa'da orman yangını