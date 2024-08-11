Annesine sürpriz yapmak için yola çıktı, kazada öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Antalya yolu Çağıllık mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan aynı zamanda motosikletçi olan Okan Asar (31), Korkuteli ilçesinde bulunan annesi Aliye Nuray Asar’a hafta sonu sürprizi yapmak için yola çıktı.

Okan Asar(31)'ın kullandığı motosiklet iddiaya göre Çığlık mevkiinde bir başka aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirirken, ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Asar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Asar'ın cesedinin otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.