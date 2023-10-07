Annesini kaybeden yavru vaşak köylünün peşine takıldı. Kedi zannettiler

Sivas'ta annesini kaybeden bir yavru vaşak köylünün peşine takılarak, köye kadar geldi. Köylü ise vaşak yavrusunu kedi zannetti. Köye gelince gerçek ortaya çıktı. Yavru vaşak Doğa Koruma Milli Parklar ekibine teslim edildi.

KAYNAK: DHA
Annesini kaybeden yavru vaşak köylünün peşine takıldı. Kedi zannettiler

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesi Küplüce Köyünde Birol Doğan'ın odun toplamak için gittiği ormanda peşine takılarak köye kadar gelen vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.
Küplüce köyünde yaşayan Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusuyla karşılaştı. Vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmayarak köye kadar geldi. Doğan'ın 71 yaşındaki annesi Hacer Doğan, vaşak yavrusunu 2 gün boyunca süt ve tavuk etiyle besledi. Bilgi verilmesi üzerine vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri tarafından koruma altına aldı. Vaşak yavrusu, tedavi ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, 'Yavru vaşağa anne şefkati' başlığı ile yapılan açıklamada, "Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'ne bağlı Küplüce Köyü'nde ormanlık alanda bir vatandaşımızın peşine takılan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğümüzce teslim alındı. Yavru vaşağın veteriner hekim tarafından ilk kontrolü yapıldı. Yavru, bir süre misafir edilecek. Bu süre içerisinde DKMP ekiplerimiz yavru vaşağa tıpkı bir anne kadar özenle bakacak" denildi.

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