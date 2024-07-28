Annesini öldüren babasını vurdu adli kontrolle serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Annesini öldüren babasını vurdu adli kontrolle serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesini öldüren babasını tabancayla yaralayan genç, tekerlekli sandalye ile getirildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşandı.

Eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine giden Mustafa Y. (48), burada eski eşine tabancayla vurdu. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y'yi (32) de bacağından vurdu.

aw256251-01.jpgVurulduktan sonra evde bulundurduğu silahını alan Vedat Y., babasına silahla karşılık vererek yaraladı.

Vatandaşların yaptığı ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

aw256251-02.jpgZanlı Mustafa Y. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılırken, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Y'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Sözen Tutci'nin Mustafa Y.’den 7 yıl önce boşandığı, 5 çocuğundan biri olan Sinan Y'nin ise geçtiğimiz mart ayında Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan bir trafik kazasında yaşamanı yitirdiği belirtildi.

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