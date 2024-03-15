Annesini vampir diye öldürdü. Geceleri kendisini ısırdığını düşündü

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 56 yaşındaki Robert Bruce Poe isimli şahıs, annesinin geceleri kendisini ısıran bir vampir olduğuna inandığı için, annesinin boğazına kazık sapladı. Polis, Poe'yu elleri ve kıyafetleri kana bulanmış bir şekilde otoyolda buldu.

Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre, 79 yaşındaki anne Judy Poe'nun cesedi, "boğazından çıkan bir bahçe aletinin kırık ucuna benzeyen büyük, yuvarlak bir kazıkla" bulundu ve kadının başında, travmaya bağlı yaralar tespit edildi.

Poe, polise verdiği ifadesinde, annesinin "geceleri onu dürten ve çoğu zaman çarşaflarında kanla uyanan bir vampir" olduğunu söylediği iletildi. Adam, kendini korumak amacıyla annesini öldürdüğünü ileri sürdü.

Poe tutuklandı ve ikinci derece cinayet ve yasa dışı silah kullanmak suçundan mahkemeye sevk edildi. Kefaletsiz olarak tutulan adamın, 1986'dan bu yana taciz, hırsızlık, alkollü araç kullanma, metamfetamin bulundurma ve sigortasız araç kullanma gibi suçlardan epey kabarık bir sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.