Annesini vuran çocuk ile dayısı yakalandı

Kaynak: DHA
Annesini vuran çocuk ile dayısı yakalandı
Diyarbakır’da bir arabada gördüğü 35 yaşındaki annesi B.D.'yi tabanca ile vurarak 17 yaşındaki oğlu S.D. ile olay ile bağlantısı tespit edilen 29 yaşındaki dayı Vedat G. Mahkeme tarafından tutuklandı.

Kan donduran olay, 26 Nisan tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre; S.D., bir arabanın yolcu koltuğunda annesini görüp, yanındaki silah ile ateş etti.

Yaralanan anne B.D. özel bir hastaneye götürülürken, S.D. polis personelleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayet yerinde 7 adet boş kovan bulurken, S.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Cinayet ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.'nin dayısı Vedat G. de operasyonu düzenleyen ekipler tarafından gözaltına alındı.

2 şüpheli şahıs, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Dayı-yeğen tutuklanırken, B.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi

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