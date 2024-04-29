Annesini vuran çocuk ile dayısı yakalandı

Kan donduran olay, 26 Nisan tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre; S.D., bir arabanın yolcu koltuğunda annesini görüp, yanındaki silah ile ateş etti.

Yaralanan anne B.D. özel bir hastaneye götürülürken, S.D. polis personelleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayet yerinde 7 adet boş kovan bulurken, S.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Cinayet ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.'nin dayısı Vedat G. de operasyonu düzenleyen ekipler tarafından gözaltına alındı.

2 şüpheli şahıs, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Dayı-yeğen tutuklanırken, B.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi