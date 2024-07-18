Annesinin başını kesip sokağa atmıştı! Cani evladın akli dengesi yerinde çıktı

Sayan’ın ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Olay, Bağcılar’da 25 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşti. Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve ardından annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını keserek sokağa attı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Ali Sayan'ın yargılanması devam ediyor.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu, tutuklu sanık Ali Sayan ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

Adli Tıp Kurumu'nun raporu, duruşma sürecinde dava dosyasına sunuldu ve sanığın suçu işlediği sırada tam cezai sorumluluğa sahip olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın annesinin ölümünden sonra vücudunu parçalara ayırdığını belirten otopsi raporuna dayanarak ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ niteliğinin oluşmadığını ifade etti.

Savcı, Ali Sayan'ın ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, sanığın yangın çıkartma gerekçesiyle ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık, savunması sorulduğunda, savcının mütalaasına itirazı olmadığını belirterek tahliye talep etti. Mahkeme, sanık avukatına son savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede de, Ali Sayan'ın annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla kan ve idrar örneklerinde madde tespit edildiği ve maktulün vücudunda 13 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtilmişti.