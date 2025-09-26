Annesinin gönlünü çalan adamı ormanlık alana kaçırdılar!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşanan olay, yankı uyandırdı. İddiaya göre L.B. isimli şahıs, annesiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü M.G.’yi kaldığı otelin önünde kaçırarak ormanlık alana götürdü. G, devriye gezen jandarma tarafından tesadüfen buldu.

Atakum ilçesinde L.B., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.G.'nin kaldığı otelin önüne gitti. Arkadaşları M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) kardeşler de kendisine eşlik etti. M.G. otele gireceği sırada şüpheliler tarafından darbedildikten sonra ayaklarından sürüklenerek kiralık araca bindirildi. M.G., Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürülüp darbedildi.

M.G., devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol ortasında bırakılmış bir araçta bulundu. Bölgede araştırma yapan jandarma, M.C.A. ve M.C.A.'yı ormanda yakalayıp gözaltına aldı. L.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

