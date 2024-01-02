Annesiyle tartıştıktan sonra üst geçitten atlayan genç öldü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda 10 Aralık gecesi, annesi ile tartışan 23 yaşındaki Furkan Kaya, kendisini bir anda üst geçitten yola attı. Yola düşen oğlunun yanına giden anne ise sinir krizi geçir feryatları çevreyi inletmişti. Çevredeki vatandaşlar anneyi sakinleştirmek zorlanmıştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üst geçitten atlayan Furkan Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınmış ve ameliyat sonrası yoğun bakım servisine alınmıştı.

23 yaşındaki gencin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

ANNESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Furkan Kaya'nın cezası ailesi tarafından toprağa verilirken, annesinin de ifadesi ortaya çıktı. Acılı anne ifadesinde, oğlunun gece saatlerinde Beşiktaş'taki işyerine gelerek kendisini aldığını ve kendisiyle şakalaştığı, aralarında bir sorun olmadığını söylediği ve oğlunun eve gittikleri sırada bir anda kendisini üst geçitten attığını söylediği öğrenildi.