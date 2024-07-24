Anonim şirketlerde elektronik genel kurul sistemine giriş süresi belirlendi

Kaynak: AA
Anonim şirketlerde elektronik genel kurul sistemine giriş süresi belirlendi

Ticaret Bakanlığı'ndan Anonim şirketlerin genel kurullarıyla ilgili yeni karar Anonim şirketlerin genel kurul toplantısına elektronik ortamda giriş süresi yeniden tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Anonim şirketlerin genel kurullarında elektronik giriş sisteminde değişikliğe gitti. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya imkan sağlayan sistemin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Ticaret Bakanlığının yaptığı değişiklikle, elektronik genel kurul sistemine giriş süresi yeniden düzenlendi.

Tebliğe göre, anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00'da başlayacak. Bitiş saati ise genel kurulun başlama saatinden 5 dakika öncesine kadar sürecek.

Elektronik genel kurula katılım süresi, toplantının başlangıcından 1 saat önce başlıyordu

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