Anoreksiya Nervoza’ya dikkat

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya nervoza, vücut ağırlığının anormal derecede düşmesine rağmen bireyin, yoğun kilo alma korkusu yaşaması ve çarpık kilo algısıyla karakterize bir beslenme bozukluğudur.

Anoreksiya nervoza mağduru bireyler, kilolarını ve vücut şekillerini kontrol etmek için yaşamlarında önemli ölçüde değişiklikler yapma eğilimi gösterir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anoreksiya hastalığı olan kişiler, fazla kilolu olma korkusuna sahiptirler veya fazla kilolu olmasalar bile fazla kilolu olduklarını düşünürler. Bu nedenle de ya çok az yemek yeme ya da hiç yemek yememe eğilimindedirler. Birey, zayıflık ile öz değer-öz saygı kazanacağına inanır ve tüm gayreti bu inanç içindir.

Beslenme konusunda kendisine ciddi kısıtlamalar getiren birey, kendi belirlediği kısıtlamaların dışına çıkması durumunda kusma eğilimi gösterir veya müshil, lavman gibi yöntemleri kullanmaya başlar.

Öğün atlanması ve yemek yemenin reddedilmesi,

Başkalarının yanında yemek yemek istenmemesi, rahatsız olunması,

Açlığın reddedilmesi, bahaneler uydurulması,

Yemek porsiyonu hakkında yalan söylenmesi,Fazla kilonun olduğu uzuvların şikayet edilmesi,

Sık sık aynaya bakılarak vücudun incelenmesi,

Sosyal yaşamdan uzaklaşılması,

Uykusuzluk,

Asabiyet,

Cinsel ilginin azalması anoreksiya olan bireylerin gösterdiği davranış biçimlerindendir.

ANOREKSİYANIN NEDENLERİ:

Mükemmeliyetçilik

Kırılganlık

Takıntılı kişilik özelliği

Yüksek anksiyete

Sabırsızlık

Eleştirilere karşı duyarlı olunması

HANGİ KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLUR?

Kişinin diyet yapmasıyla başlayan yolculuk, zamanla kontrol edilemeyen takıntılı düşünme haline doğru evrilebilir. Bu durum kişinin hem fiziksel sağlığı hem de ruh sağlığı üzerindeki dengesini sarsıcı bir etkiye neden olabilir.

Anoreksiya, kişinin gündeminin yemek olması halidir. Kişi sürekli az yiyerek ya da yemeyerek kalori açığı oluşturmaya çalışır. Bu durum bireyin hormanal sistemini etkiler, belli bir vücut kitle endeksinin altına düştüğünde ise hormonal sisteminin bozulmasına yol açar. Kadınlarda bozulan hormonal denge adet döngüsünü etkiler.

Beslenemeyen ya da kendisini besleyemeyen kişinin beden sağlığı bozulur. Beden sağlığındaki yıkıcı etkilerin oluşmaması için anoreskiyanın erken teşhisi ve tedavi oldukça önemlidir.

Tedaviyi uzun süre reddeden ya da direnen kişilerde, hayati tehlikenin ortaya çıkması da unutulmaması gereken bir gerçek.

Anoreksiya nervoza nedeniyle;

Kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabilir ve hormonal döngünün sağlıklı çalışmamasına bağlı olarak bağışıklık sisteminin bozulabilir.Böbrek rahatsızlığı,

Kemik erimesi,



NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Psikoterapi anoreksiya için faydalı farklı tedavi türlerini içerir. Psikoterapide temel hedef sağlıklı yeme alışkanlıklarını desteklemek, kısıtlayıcı ve engelleyici düşüncelere yönelik çalışmaktır. Ruhsal tedavi sırasında hastalığa bağlı oluşan anksiyete ve depresyon için de psikiyatrik konsültasyona da başvurulur. Anoreksiya nervoza tanılı kişiler için aile ilişkileri de oldukça önemli bir yer tutar. Kişiler, sağlıkla ilgili iyi seçimler yapana kadar, beslenme ve kilo verme konusunda için ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyarlar.



