Antakya Kuruyer köyünde depremzedeler donarak ölmek üzere. Bu bir acil durum mesajıdır

Yaşanan deprem felaketinin ardından Hatay’ın merkezi Antakya’dan canını kurtararak daha kırsal bir bölge olan Antakya Kuruyer köyüne kaçan depremzedeler burada soğuktan donmak üzere. Depremzedeler Yeniçağ’a ulaşarak yardım istedi. Erzakları bulunmayan ve ısınamayan insanlar burada soğuktan donarak ölmek üzere.
Bu bir acil durum mesajıdır
Konum: Hatay – Antakya - Kuruyer köyü
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