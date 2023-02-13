Antakya'da 182'nci saatte gelen mucize... Eyüp ve Harun isimli kardeşler ile Kaan enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin 8’inci gününde bugün, Hatay'ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki 6 katlı Burçak Apartmanı'nın enkazından biri 8, diğeri 15 yaşında olan iki erkek kardeş sağ çıkarıldı.

Depremin 182’inci saatinde enkazdan çıkarıldığında bilinci açık olan 15 yaşındaki Eyüp Şerefoğlu ile 8 yaşındaki kardeşi Harun Şerefoğlu, ambulanslara konularak tedavileri için hastaneye götürüldü.

Öte yandan, aynı saatte Antakya'nın Akevler Mahallesi'nde bulunan bir enkazdan da 12 yaşındaki Kaan canlı olarak çıkarıldı. Kaan da hastanede tedavi altına alındı.