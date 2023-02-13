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Antakya'da 182'nci saatte gelen mucize... Eyüp ve Harun isimli kardeşler ile Kaan enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en çok etkilediği illerden Hatay'ın ilçesi Antakya'da depremin 182'nci saatinde mucize kurtuluşlar gerçekleşti. İki farklı apartmandan, Eyüp (15) ve Harun (8) Şerifoğlu kardeşler ile 12 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 20:42
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Antakya'da 182'nci saatte gelen mucize... Eyüp ve Harun isimli kardeşler ile Kaan enkazdan sağ çıkarıldı

Antakya'da 182'nci saatte gelen mucize... Eyüp ve Harun isimli kardeşler ile Kaan enkazdan sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin 8’inci gününde bugün, Hatay'ın Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki 6 katlı Burçak Apartmanı'nın enkazından biri 8, diğeri 15 yaşında olan iki erkek kardeş sağ çıkarıldı.

Depremin 182’inci saatinde enkazdan çıkarıldığında bilinci açık olan 15 yaşındaki Eyüp Şerefoğlu ile 8 yaşındaki kardeşi Harun Şerefoğlu, ambulanslara konularak tedavileri için hastaneye götürüldü.

Öte yandan, aynı saatte Antakya'nın Akevler Mahallesi'nde bulunan bir enkazdan da 12 yaşındaki Kaan canlı olarak çıkarıldı. Kaan da hastanede tedavi altına alındı.

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