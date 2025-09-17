Antakya'da acı olay! Şoförün akıbeti saatler sonra ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Hatay’ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, freni patlayan kamyon devrildi. Sürücü Yılmaz Kanal’ın cansız bedeni, kamyonun altında bulundu.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Yılmaz Kanal idaresindeki 06 FU 7742 plakalı kamyon, freninin patlamasıyla yol kenarına devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü Kanal, kamyonun altında kalarak can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücü Kanal'ı kurtarmak için çalışmaya başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü Kanal'ın cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından evli ve 3 çocuk babası Kanal'ın cansız bedeni morga götürülmek için hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücünün bulunamaması üzerine olay yerinden gittiği düşünülmüştü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

