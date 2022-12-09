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Antalya Alanya SYDV personel alacak

Antalya Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı. 

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:04
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Antalya Alanya SYDV personel alacak

Antalya Alanya SYDV personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı. 

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da ilişiği bulunmamak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif araç kullanıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

KPSS 2021 ya da 2022 sonuç belgesi

Diploma aslı veya onaylı fotokopisi / mezuniyet belgesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

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