Antalya Alanya SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Antalya Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da ilişiği bulunmamak
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif araç kullanıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
KPSS 2021 ya da 2022 sonuç belgesi
Diploma aslı veya onaylı fotokopisi / mezuniyet belgesi
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.