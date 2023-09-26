Antalya Altın Portakal’da belgesel krizi

Yeneroğlu, bakanlığın belgeselin seçkiden çıkarılması için baskı kurup kurmadığını sordu.
Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti
Yönetmen Nejla Demirci’nin ‘Kanun Hükmü’ belgeseli, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması seçkisinden çıkarılmıştı. Belgesel, Türkiye’de yargılanan ve cezaevine giren gazetecilerin hikayelerini anlatıyordu. Belgeselin çekimlerinin önlenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti.
Bakan Ersoy’a dört soru
Yeneroğlu, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:
- Bakanlığınızca kayyum atanması ya da başka bir sebeple belgeselin seçkiden çıkarılması için baskı kuruldu mu?
- Bakanlığınızca Belediye Başkanı Muhittin Böcek de dahil yetkili herhangi bir kişiden ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma Seçkisi’nden çıkartılmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmuş mudur? Bu taleple birlikte kayyum atanması ya da başka bir sebeple ilgili kişiler üzerinde baskı kurulmuş mudur?
- İddia edildiği şekilde belgeselin seçkiden çıkarılmasına ilişkin bir talepte bulunduysanız, buna ilişkin hukuki gerekçeniz nedir?
- ‘Kanun Hükmü’ belgeseli hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaline hükmettiği karar yok sayılarak belgeselin seçkiden çıkarılmasını ifade ve sanat özgürlüğü ile bağdaştırıyor musunuz?