Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Halk mama’ projesi

Proje kapsamında 6-24 aylık çocuklara her ay mama desteği sağlanacak.

Halk Süt'ün Ardından Halk Mama

Çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi için Halk Süt projesini hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Halk Mama projesi ile bebek ve çocuk besinlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin 6-24 aylık çocukları için mama desteği sağlayacak proje ile bebeklerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunulacak.

6. Aydan İtibaren Mama Desteği

Antalya Büyükşehir, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi gerektiğinin bilincinde. Bu nedenle proje kapsamında 6. aydan itibaren tamamlayıcı besin olarak mama desteği sağlanacak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Mama projesine başvurmak isteyen aileler:

İlçelerde: Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe hizmet birimi veya ATASEM kurs merkezlerine

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe hizmet birimi veya ATASEM kurs merkezlerine Antalya Merkezde: Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurabilecek. Online Başvuru: Belediye sitesinden online başvuru da yapılabilecek.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının İncelemesi

Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet uzmanlarının yapacağı inceleme sonrasında 6-24 ay çocuklara her ay mama desteği sağlayacak.

Halk Mama Projesi ile:

İhtiyaç sahibi ailelerin bebek ve çocuk besinlerine erişimi kolaylaştırılacak.

Bebeklerin sağlıklı beslenmesi teşvik edilecek.

Ailelerin ekonomik yükü hafifletilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Mama projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağlayacak.