Antalya Düden Çayı kenarındaki dolgular kaldırıldı

Kepez Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), geçtiğimiz hafta Antalya için verdiği sarı kodlu uyarının öncesinde su taşkınlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. İlçenin doğu bölümündeki yağmur sularının tahliyesinde önemli bir görevi olan Düden Çayı'nın, Serik Caddesi'nde bulunan Cırnık Köprüsü bölümünde bir işletmenin, Düden Çayı yatağının kenarını hafriyatla doldurduğu tespit edildi. İlgili mevzuatlara aykırı yapılan ve köprünün bir gözünün kapanmasına neden olan dolgu çalışması ile ilgili Kepez Belediyesi yasal süreç başlattı.

HAFRİYAT KALDIRILDI

Antalya Valiliği, AFAD'ın sarı kod uyarısından dolayı Düden Çayı'nın kenarına yapılan dolgunun ve işgallerin ivedilikle kaldırılmasını istedi. Kepez Belediyesi bu yazı üzerine suyun doğal akışını engelleyen dolgunun kaldırılmasına yönelik çalışmayı, sarı kod uyarısının verildiği günün akşamı gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü iş birliğinde Düden Çay'ının kenarına doldurulan hafriyat kaldırıldı. 32 personel, 10 kamyon ve 5 ekskavatörle yapılan çalışma, sabah saatlerine kadar sürdü. Operasyonla, Düden Çayı'nın havzasına dolgu amaçlı doldurulan toprak temizlenirken oluşabilecek bir su taşkını da önlenmiş oldu.

OLUŞABİLECEK SU TAŞKINI ÖNLENDİ

Dere yatağına yapılan dolgunun kaldırılması çalışmasını koordine eden Fen İşleri Müdürü Musa Gül, açıklamasında şunları kaydetti: "Düden Çayı'nın Cırnık Köprüsü bölümündeki havzasına dolgu yapıldığını tespit etmiş ve bu işgalin kaldırılmasına yönelik süreci de başlatmıştık. Ancak Antalya Valiliğimiz, AFAD'ın sarı kod uyarısından dolayı dere yatağındaki işgallerin ivedilikle kaldırılmasını istedi. Bu nedenle ASAT Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle sabah saatlerine kadar çalışarak, Düden Çayı'nın kenarındaki hafriyatı kaldırdık. Bu çalışma suyun doğal akışının önündeki engeli kaldırarak, bölgede yaşanabilecek oluşabilecek bir su taşkınını önlemiş olduk."