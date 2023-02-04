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Kümeden uzaklaştı. Antalyaspor Gaziantep FK'yı tek golle geçti

Süper Lig'de Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 21:12
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Antalya evinde güldü

Kümeden uzaklaştı. Antalyaspor Gaziantep FK'yı tek golle geçti
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Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

OYUN DURDU

Mücadeleye Antalyaspor hızlı başladı. Maçın 15. dakikasında Hakem Burak Pakkan, tribünde rahatsızlanan bir futbolsever olduğunu görünce oyunu durdurdu. İki takımın sağlık görevlileri, taraftara müdahale etti.

Sonrasında maç kaldığı yerden devam etti.

FREDY GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin 29. dakikasında Fredy, gol perdesini açtı. Luiz Adriano'nun kazandığı topu kendi yarı alanından ileri taşıdı ve savunma arkasına sarkan Fredy'e aktardı ve Fredy topu ağlarla buluşturdu.

Mücadelede başka gol olmayınca Antalyaspor, haftayı 24 puanda tamamladı ve Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.

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