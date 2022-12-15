Antalya Gündoğmuş SYDV geçici beden işçisi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Antalya Gündoğmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) geçici olmak üzere 4 beden işçisi alacak. Son başvuru tarihi 21 aralık 2022 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Çalışmasına Engel Hall Olmamak,

3-En az 6 Aydir Gündoğmuş ilçesinde ikamet ediyor olmak,

4-Erkek Personel için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlik ile ilişkisi bulunmamak,

5-Erkek Personelin en az B sınıfı sürücü belgesinin olması

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğinde karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçarından mahkûm olmamak,

8-Alle ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 01/02/2018 tarih ve 12983 sayılı Yaşlı Bakım Projeleri Uygulama Genelgesi' nin 21. Maddesinde "Proje Kapsamında istihdam olunacak çalışanların geriatri bölümü mezunlarından olması tercih edilir. Bu şartın sağlanamaması durumunda, en az lise mezunu ancak engelli ve yaşh bakım konusunda sertifika sahibi kişiler öncelikli olarak projede istihdam edilir. "dendiğinden, alınacak personelin belirlen nitelikleri taşıması.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

3-1 Adet Vesikalik Fotoğraf

4-Çalışmasına Engel Olmayacağını gösterir Sağlık Kurulu Rapor

5-Adli Sicil Kaydı

6- Banka Hesap Numarası

7-Varsa Yaşlı Bakım Sertifikası