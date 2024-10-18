Antalya Havalimanı'nda feci kaza! Yük taşıma aracıyla güvenlik görevlisini ezdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya Havalimanı'nda feci kaza! Yük taşıma aracıyla güvenlik görevlisini ezdi

Antalya Havalimanı korkunç bir kazaya sahne oldu. Sürücüsünün geri manevra yaptığı forklift, güvenlik görevlisi Selin Kurt'un çarparak üzerinden geçti. Ağır yaralanan Kurt'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

16 Ekim tarihinde Antalya Havalimanı apronunda meydana gelen feci olayda, yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması nedeniyle forklift çağrıldı.

Geri manevra yapan Hasan Burak Güner’in kullandığı forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt’a çarptı. Forklift daha sonra Kurt'un üzerinden geçti.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde müdahale edilen Selin Kurt, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kurt'un durumu ciddiyetini koruyor.

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Kazanın ardından gözaltına alınan Hasan Burak Güner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda korkunç kaza! Forkliftin ezdiği güvenlik görevlisi ağır yaralandı

Antalya Havalimanı'nda korkunç kaza! Forkliftin ezdiği güvenlik görevlisi ağır yaralandı

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