Antalya Havalimanı'nda feci kaza! Yük taşıma aracıyla güvenlik görevlisini ezdi

16 Ekim tarihinde Antalya Havalimanı apronunda meydana gelen feci olayda, yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması nedeniyle forklift çağrıldı.

Geri manevra yapan Hasan Burak Güner’in kullandığı forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt’a çarptı. Forklift daha sonra Kurt'un üzerinden geçti.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde müdahale edilen Selin Kurt, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kurt'un durumu ciddiyetini koruyor.

Miami Havalimanı apronunda kaza. Uçakların kuyrukları çarpıştı

Kazanın ardından gözaltına alınan Hasan Burak Güner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.